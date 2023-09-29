Власти Франции провели обыски в офисах компании NVIDIA по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства в сфере продаж видеокарт и возможного злоупотребления своим положением на рынке облачных систем

Французские власти продолжают активное вмешательство в деятельность крупнейших IT-компаний, действующих на территории страны. На этой неделе стало известно о проведенных полицейских обысках в офисах компании NVIDIA, занимающей доминирующее положение на рынке ускорителей для систем искусственного интеллекта с долей более 80%.

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Причиной обысков, по данным источников, стали подозрения в нарушении антимонопольного законодательства Франции в сфере продаж видеокарт. Французские регуляторы выражают опасения по поводу возможного вытеснения меньших игроков из-за монопольного положения NVIDIA на рынке.

Кроме того, власти подозревают компанию в злоупотреблении своим положением на рынке облачных систем. Однако, стоит отметить, что формально NVIDIA пока не обвиняется в каких-либо нарушениях. Проведенные обыски являются частью более широкой кампании французских властей по контролю над деятельностью IT-гигантов на территории страны.

Эти события следуют после предыдущих случаев вмешательства французских властей в деятельность крупных технологических компаний, включая случай с Apple и ее iPhone 12.

Представители NVIDIA до настоящего времени не дали официальных комментариев по поводу ситуации.

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Ситуация подчеркивает усиливающееся стремление европейских стран контролировать деятельность крупных технологических корпораций и обеспечивать справедливую конкуренцию на внутреннем рынке.