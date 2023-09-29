Дмитрий Саков, специалист из испытательной лаборатории Лиги Цифровой Экономики, делится обеспокоенностью по поводу того, что мошеннические атаки на российских граждан становятся все более изощренными. Согласно его словам, мошенники активно используют различные тематики и методы для того, чтобы сбить людей с толку и заставить их потерять бдительность.

Особенно злоумышленники часто используют тематику штрафов, блокировок и сезонные предложения для запугивания потенциальных жертв. Например, они могут рассылать письма с предложениями туров от государственных служб "на фоне текущей обстановки", используя текущие события или сезонные изменения как ложный предлог для своих атак.

С ростом осведомленности российских пользователей о мошеннических схемах, уровень маскировки этих атак также повышается. Популярными инструментами мошенников остаются телефонное мошенничество, всплывающие баннеры, поддельные сайты банков, и СМС-рассылки. Саков настоятельно рекомендует быть осторожными при переходе по ссылкам, проверять адресную строку на наличие защищенного протокола (https вместо http), и не отключать штатный брандмауэр операционной системы.

Эксперт также советует установить антивирусное программное обеспечение, даже если это бесплатная версия, так как это может помочь блокировать переход на фишинговые ресурсы или скачивание вредоносных файлов.

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Отметим, что в атаках часто используются электронные письма с тревожной информацией, запросы личных данных или сообщения о финансовом выигрыше. Орфографические и грамматические ошибки в текстах таких писем могут служить индикаторами фишинговой атаки.