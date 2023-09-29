Аналитик Минг-Чи Куо предложил замедление процессора iPhone 15 Pro как возможное решение проблемы перегрева смартфонов

Проблемы с перегревом, возникшие у некоторых пользователей iPhone 15 Pro, вынудили аналитиков рассмотреть возможные пути их решения. Инсайдер Apple Минг-Чи Куо предложил замедление работы процессора как один из способов устранения дефекта.

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По словам Куо, перегрев iPhone 15 Pro связан с высокой мощностью процессора на фоне изменённой системы охлаждения. Эти изменения были внедрены в конструкцию смартфона с целью снижения его веса.

Apple, вероятно, будет искать решение проблемы на программном уровне, подчеркнул Куо. Один из вариантов — выпустить обновление ПО, которое уменьшит рабочую частоту процессора A17 Pro, чтобы уменьшить тепловыделение и устранить перегрев.

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Куо не уточнил, планирует ли Apple действительно внедрить такое решение, и оставил этот вопрос открытым. Тем не менее, данный вариант может быть единственным способом решения проблемы на текущий момент, так как компания не намерена отзывать смартфоны для анализа и физического исправления дефекта.