Valve запустила Counter-Strike 2 в Steam как бесплатный многопользовательский онлайн-шутер, заменив тем самым предыдущую версию CS:GO

Компания Valve порадовала своих поклонников, выпустив ожидаемый многопользовательский онлайн-шутер Counter-Strike 2, который является улучшенной версией знаменитой CS:GO. В связи с этим, предыдущая версия игры CS:GO была полностью удалена из Steam.

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Теперь, при входе в библиотеку Steam, игроки, которые уже имели CS:GO, обнаружат, что название игры автоматически изменено на Counter-Strike 2. Это изменение коснулось не только названия самой игры, но и всего инвентаря, а также других вкладок, связанных с предыдущей версией игры.

Тем не менее, возможность вернуться к оригинальной версии CS:GO сохранилась. Для этого необходимо открыть свойства игры в библиотеке Steam, перейти во вкладку "Бета-версии" и выбрать версию 1.37.7.4 –1.37.7.4. Стоит отметить, что в этом случае рейтинговые матчи и другие официальные активности будут недоступны, так как клиент не будет обновляться.

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Этот шаг от Valve может быть попыткой обновить и вдохнуть новую жизнь в легендарный шутер, а также привлечь новых игроков благодаря полной бесплатности новой версии. Обновленный Counter-Strike обещает дать игрокам новый опыт, сохраняя при этом знакомое и любимое многими ядро игры.