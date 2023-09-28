Intel подтвердила внедрение новой процессорной архитектуры Meteor Lake для настольных компьютеров, несмотря на то что эти процессоры не займут большую долю рынка

Intel приступила к реализации своей новой процессорной архитектуры Meteor Lake, что вызвало обсуждение в индустрии компьютерного оборудования. Ранее, по словам Мишель Джонстон Холтхаус, генерального директора группы клиентских вычислений компании, было подтверждено, что процессоры Meteor Lake будут доступны для настольных компьютеров, однако не будут занимать значительной доли рынка.

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В начале возникли слухи, что Intel может не выпустить чипы Meteor Lake для настольных материнских плат, особенно в отрасли пользовательских ПК. Но недавнее заявление Intel не только опровергло эти слухи, но и привнесло определенную ясность относительно того, как эти чипы будут интегрироваться в системы.

Разъяснение Intel указывает на то, что процессоры Meteor Lake будут впаиваться непосредственно в материнские платы и не предназначены для замены высокопроизводительных моделей, таких как Core i7 и Core i9. Это отражает стратегический подход компании к внедрению новых технологий производства, которыми является Meteor Lake, с его сложной архитектурой, сочетающей разные кремниевые матрицы, изготовленные по различным технологическим процессам.

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Такой поэтапный подход к внедрению новых технологий, скорее всего, обусловлен желанием компании обеспечить гладкий переход и избежать возможных технических проблем, связанных с интеграцией новой архитектуры.