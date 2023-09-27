Криптобиржа Binance объявила о продаже своего бизнеса в России компании CommEX. По данным официального заявления, процесс перехода существующих пользователей на новую платформу рассчитан на год, чтобы обеспечить плавную миграцию и сохранение сбережений.

Отмечается, что все активы текущих российских пользователей останутся в безопасности и надежно защищены во время переходного периода. В течение этого времени Binance вместе с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре перевода их активов на платформу CommEX. После верификации личных данных новые пользователи будут частично направлены на платформу CommEX.

Биржа планирует сосредоточить свои усилия на развитии бизнеса в более чем ста других странах, где она уже функционирует. В ближайшие месяцы Binance полностью прекратит свои биржевые сервисы и другие бизнес-операции на территории Российской Федерации.

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Финансовые детали сделки не раскрываются, однако известно, что в отличие от некоторых предыдущих сделок, произошедших в России, Binance полностью выходит из бизнеса в стране, не сохраняя прав на часть прибыли или возможности выкупа в будущем.