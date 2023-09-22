Fujifilm запускает карманную камеру по доступной цене
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Fujifilm делает ставку на молодежный сегмент, представив свежий продукт для начинающих фотоэнтузиастов – набор Instax Pal. За ценник в 199,95 долларов будущие фотографы получат удобную цифровую камеру и стильный принтер Instax Mini Link 2.
Интересной особенностью новинки является отсутствие прямой печати снимков. Вместо этого созданные изображения можно редактировать и просматривать в сопровождающем приложении, а затем отправлять на печать на портативный принтер.
Каждый набор включает в себя 10 наборов пленки Instax Mini. Приложение от Fujifilm предлагает множество креативных инструментов: от фильтров и стикеров до уникальных звуковых эффектов.
Похоже, что компания решила адаптировать концепцию своей успешной модели Instax Mini Evo, предоставив более дружелюбный и интуитивно понятный вариант для молодых пользователей.
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