Fujifilm делает ставку на молодежный сегмент, представив свежий продукт для начинающих фотоэнтузиастов – набор Instax Pal. За ценник в 199,95 долларов будущие фотографы получат удобную цифровую камеру и стильный принтер Instax Mini Link 2.

Интересной особенностью новинки является отсутствие прямой печати снимков. Вместо этого созданные изображения можно редактировать и просматривать в сопровождающем приложении, а затем отправлять на печать на портативный принтер.

Каждый набор включает в себя 10 наборов пленки Instax Mini. Приложение от Fujifilm предлагает множество креативных инструментов: от фильтров и стикеров до уникальных звуковых эффектов.

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Похоже, что компания решила адаптировать концепцию своей успешной модели Instax Mini Evo, предоставив более дружелюбный и интуитивно понятный вариант для молодых пользователей.