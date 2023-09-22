Китайская компания YMTC, получив финансовую поддержку от государства в размере $7 млрд, активизировала поиск местных поставщиков оборудования для литографии

Китайская компания Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), специализирующаяся на производстве чипов памяти, активно ищет местных поставщиков оборудования для литографии, стремясь минимизировать зависимость от американских компонентов. С поддержкой государственного фонда в размере $7 млрд, YMTC увеличивает усилия по созданию собственной цепочки поставок в ответ на ограничения, введенные американскими властями.

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По данным South China Morning Post, несмотря на финансовые трудности, с которыми компания столкнулась в конце 2022 и начале 2023 годов, у YMTC есть средства для оплаты услуг будущих китайских партнеров. Эти средства были выделены из государственного фонда в марте 2023 года.

В связи с отказом американских компаний Lam Research и Applied Materials от сотрудничества с YMTC по требованию властей США, китайская компания ускорила процесс поиска альтернативных поставщиков оборудования для литографии в Китае. Однако конкретные компании, с которыми YMTC ведет переговоры, пока не раскрываются.

Летом 2023 года YMTC, используя свое доминирующее положение на рынке, увеличила цены на свою продукцию для местных клиентов, что также способствовало увеличению ее финансовых ресурсов для реализации планов по импортозамещению.

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Этот шаг YMTC является частью более широкого стремления Китая к созданию независимой технологической инфраструктуры в ответ на торговые ограничения со стороны США. Это также отражает общую тенденцию к усилению импортозамещения в стратегически важных отраслях промышленности Китая.