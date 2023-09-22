Ученые из Университета Колорадо в Боулдере разработали биоразлагаемый материал для 3D-печати из отработанной кофейной гущи

Специалисты из Университета Колорадо в Боулдере предложили новый взгляд на утилизацию отработанной кофейной гущи, превратив ее в биоразлагаемый материал для 3D-печати. Этот экологически чистый материал представляет собой альтернативу традиционным пластикам, используемым в 3D-печати, которые часто оказываются проблематичными для окружающей среды из-за своей устойчивости к биологическому разложению.

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Процесс создания нового материала включает смешивание высушенной кофейной гущи с ксантановой камедью и карбоксиметилцеллюлозой. Эти добавки действуют как связующие и стабилизирующие вещества, обеспечивая необходимую консистенцию для последующей 3D-печати. Полученная смесь загружается в модифицированный 3D-принтер, позволяя создавать объекты, прочность которых сравнима с прочностью неармированного бетона.

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Этот подход открывает новые горизонты в утилизации кофейных отходов, которые являются одними из наиболее распространенных в мире. Переработка кофейной гущи в биоразлагаемый материал для 3D-печати может найти широкое применение в различных отраслях - от садоводства до производства бытовых товаров, снижая при этом экологический отпечаток от использования традиционных материалов для 3D-печати.