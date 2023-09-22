Компания Boeing была выбрана Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) для создания и тестирования технологии перехвата гиперзвуковых ракет в верхних слоях атмосферы. Это происходит в рамках четырехлетней программы DARPA Glide Breaker, направленной на разработку критически важных технологий для обеспечения безопасности страны.

Гиперзвуковые ракеты, способные двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз, представляют серьезную угрозу в современных военных конфликтах из-за своей высокой скорости и способности преодолевать обычные системы противовоздушной обороны. Перехват этих ракет на этапе скольжения, когда они достигают максимальной скорости на большой высоте, является ключевой задачей для военных ведомств по всему миру.

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В рамках программы Glide Breaker, Boeing будет заниматься анализом вычислительной гидродинамики, проведением испытаний прототипа перехватчика в аэродинамической трубе и оценкой эффектов взаимодействия аэродинамических потоков во время летных испытаний. Эти исследования помогут в создании оперативных перехватчиков, способных эффективно бороться с гиперзвуковыми угрозами.