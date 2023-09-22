FireBot, новый огнестойкий робот за $90 тыс, предназначен для исследования горящих зданий, снижая риски для пожарных

С учетом учащения лесных пожаров, усугубляемых изменением климата, инновационные технологии вступают в борьбу с огнем. Одной из таких новинок является FireBot, - дистанционно управляемый робот, созданный для исследования горящих зданий и опасных условий до того, как на место прибудут пожарные. FireBot способен выдерживать температуры до 650 градусов Цельсия, в то время как стандартный защитный костюм пожарного обеспечивает защиту от таких экстремальных температур лишь в течении 15 минут.

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Робот, оснащенный беспроводной технологией MIMO, способен передавать данные на приемник на расстоянии до 0,9 км, что позволяет пожарным дистанционно исследовать горящие конструкции с помощью джойстика и дисплея. FireBot может преодолевать препятствия и подниматься по лестницам, обеспечивая важные данные для оперативного реагирования.

Различные HD-датчики, включая оптические и тепловизионные, помогают FireBot обнаруживать опасные газы, такие как угарный газ и цианистый водород. Несмотря на свой коробчатый вид, робот обладает высокой маневренностью и способен передвигаться в два раза быстрее, чем полностью экипированный пожарный.

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Стоимость FireBot составляет 90 тыс. долларов, и его запуск запланирован на третий квартал 2024 года. Эта инновация призвана сократить травматизм среди пожарных, снижая риски и потенциальные расходы на медицинское обслуживание.