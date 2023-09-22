Apple замедлила темпы повышения зарплат для своих сотрудников в розничной сети в этом году до уровня около 4%, вернувшись к показателям до 2022 года, на фоне замедления роста заработной платы в экономике США и инфляции.

Компания Apple в этом году замедлила темпы повышения зарплат своим сотрудникам в розничной сети, согласно отчету Bloomberg. Ожидается, что среднегодовые прибавки к зарплате составят около 4%, что является возвратом к уровню до 2022 года.

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В 2023 году диапазон повышения зарплат будет варьироваться от 2% до 5%, в то время как в прошлом году повышение составляло от 8% до 10%. Это увеличение было частично вызвано дефицитом рабочей силы и попытками организации профсоюзов среди сотрудников, хотя на данный момент только два магазина Apple успешно создали профсоюзы.

Более умеренный рост зарплат в этом году объясняется замедлением роста заработной платы в экономике США и инфляцией. В настоящее время большинство продавцов Apple в США зарабатывают от 22 до 30 долларов в час, тогда как зарплата сотрудников AppleCare немного выше.

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Компания также ежегодно предоставляет своим сотрудникам ограниченные фондовые единицы, обычно на сумму около 2000 долларов, а некоторые работники получили редкие премии.