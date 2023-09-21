Российский беспилотник «Ланцет» поразил цель на расстоянии в 80 км
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Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» демонстрирует новые возможности, успешно поразив украинский самолет МиГ-29 на значительном расстоянии.
Согласно данным РИА Новости, благодаря инновационным технологиям и конструктивным решениям, разработанным компанией Zala Aero, «Ланцет» смог поразить цель на расстоянии более 80 км от места запуска.
Это стало возможным благодаря улучшенной системе управления, позволяющей действовать за пределами прямой видимости наземного комплекса.
Эти усовершенствования делают «Ланцет» важным элементом в арсенале Вооруженных Сил РФ, предоставляя дополнительные возможности для действий на дальних расстояниях.
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