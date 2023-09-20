Шотландский футбольный клуб Haddington Town AFC обнаружил сходство своего логотипа с изображением на фото SpaceX и с юмором предложил Илону Маску стать их спонсором или купить команду.

Шотландский любительский футбольный клуб Haddington Town AFC обратил внимание на неожиданное сходство своего логотипа с изображением на фотографии, опубликованной SpaceX.

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Снимок, сделанный на территории космической базы Starbase в Техасе, показывал команду сотрудников SpaceX, а на фоне приметно выделялся логотип, напоминающий символ шотландского клуба.

Вместо того чтобы обращаться в суд, представители Haddington Town AFC решили взять ситуацию с юмором. Они предложили Илону Маску стать частью их команды или даже купить клуб.

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По мнению экспертов, возможное использование логотипа SpaceX связано с аббревиатурой "g.o.a.t", что в переводе с английского означает "величайший на все времена".