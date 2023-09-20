В Лаборатории национального ускорителя SLAC представлен новый рентген-лазер LCLS-II, который обладает уникальной мощностью и открывает новые возможности для изучения атомных и молекулярных процессов

В Лаборатории национального ускорителя SLAC представили новейший рентгеновский лазер LCLS-II, который обещает перевернуть представления о возможностях изучения атомных и молекулярных процессов. Этот инструмент может создавать до миллиона вспышек рентгеновского излучения каждую секунду, что делает его на порядок мощнее существующих аналогов.

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Такой потенциал позволит учёным с невероятной детализацией исследовать квантовые материалы, что, в свою очередь, может стать отправной точкой для разработки новых вычислительных систем и методов связи. Более того, благодаря этому лазеру, станет возможным глубокое понимание сложных химических реакций, что может привести к новым открытиям в области энергетики и медицины.

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Проект стоимостью в $1,1 млрд объединил усилия многих специалистов разных профилей. Исследователи по всему миру уже проявляют интерес к новому инструменту, ожидая его применения в решении актуальных научных проблем.