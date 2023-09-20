WhatsApp готовится удивить владельцев iPad новым приложением
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WhatsApp делает шаг вперед, представив бета-версию своего приложения специально для iPad.
До этого момента владельцам iPad приходилось использовать веб-версию мессенджера, что не всегда было удобно. Новое приложение предлагает функционал, схожий с версией для macOS. Для синхронизации чатов между устройствами достаточно просто отсканировать QR-код на смартфоне.
Однако стоит учитывать, что приложение для iPad действует как дополнительное к основному на смартфоне. Это означает, что создать новый аккаунт WhatsApp прямо на iPad не получится.
Точная дата, когда приложение станет доступным для всех пользователей iPad, пока не объявлена.
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