WhatsApp делает шаг вперед, представив бета-версию своего приложения специально для iPad.

До этого момента владельцам iPad приходилось использовать веб-версию мессенджера, что не всегда было удобно. Новое приложение предлагает функционал, схожий с версией для macOS. Для синхронизации чатов между устройствами достаточно просто отсканировать QR-код на смартфоне.

Однако стоит учитывать, что приложение для iPad действует как дополнительное к основному на смартфоне. Это означает, что создать новый аккаунт WhatsApp прямо на iPad не получится.

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Точная дата, когда приложение станет доступным для всех пользователей iPad, пока не объявлена.