В Башкортостане вступили в силу поправки, ограничивающие использование упрощенных "Лад" в качестве такси из-за несоответствия экологическому классу "Евро 3"

В свете нового законодательства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года, российские регионы получили право выставлять дополнительные условия для машин, служащих такси. В этом контексте Башкортостан стал одним из первых регионов, который определил более строгие экологические стандарты для автомобилей, используемых в такси. Согласно новым поправкам, такие автомобили должны соответствовать, по крайней мере, экологическому классу "Евро 3".

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"АвтоВАЗ" выпускает упрощенные модели "Лада", которые не соответствуют вышеупомянутому стандарту. Эти машины были созданы на основе нового Техрегламента, позволяющего производить автомобили с более низкими стандартами экологичности и безопасности до 1 февраля 2024 года. Основная причина – проблемы с поставками импортных комплектующих из-за санкций.

Тем не менее, эксперты, опрошенные РБК, полагают, что данное решение практически не повлияет на реальную эксплуатацию такси в регионе. По их оценкам, около 70% таксистов в Башкортостане и так работают вне рамок закона и не соблюдают установленные требования.