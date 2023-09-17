Группа энтузиастов разработала портативную игровую приставку с использованием микроконтроллера Arduino Nano ESP32, на которой можно запустить оригинальную версию DOOM, выпущенную в 1993 году

В мире DIY-технологий энтузиасты снова проявили свой талант, создав портативную игровую приставку с помощью микроконтроллера Arduino Nano ESP32. Это устройство, оснащенное 2,8-дюймовым TFT-дисплеем Adafruit, двойными кнопками Seeed Grove и джойстиком M5Stack, удивительным образом способно запустить оригинальную версию DOOM 1993 года.

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Основная цель этого проекта - продемонстрировать способность запускать игры с высокими системными требованиями на микроконтроллерах с ограниченными ресурсами. Несмотря на то, что оригинальная игра DOOM требовала как минимум 4 МБ оперативной памяти и 20 МБ дискового пространства, этот невероятный порт позволяет ей работать на устройстве, которое кажется совершенно недостаточным для такой задачи.

Для этой порты использовался открытый фреймворк разработки IoT ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). Это позволило разработчикам сжать и оптимизировать игровые данные и код таким образом, чтобы они поместились во флэш-память и оперативную память микроконтроллера.

Важно отметить, что для запуска DOOM на ESP32, создатели использовали Retro-Go - прошивку с открытым исходным кодом, которая предназначена для игры в ретро-игры на микроконтроллерах на базе ESP32. Несмотря на то, что эта прошивка изначально не поддерживала Arduino Nano ESP32, гибкость и настраиваемость Retro-Go позволили успешно портировать DOOM на это устройство.

Этот проект стал ярким примером того, как технологии и энтузиазм сообщества могут преодолеть ограничения и оживить легендарные игры на новых платформах.