Система анализа безопасности кода приложений PT Application Inspector от компании Positive Technologies обзавелась новыми возможностями в версии 4.5.

Программисты теперь могут использовать интеграцию с такими популярными средами разработки, как Visual Studio Code и IntelliJ IDEA. Это позволит разработчикам на лету отслеживать уязвимости в исходном коде и просматривать результаты анализа прямо в среде разработки.

Помимо улучшенной интеграции со средами разработки, версия 4.5 предлагает Web IDE для просмотра кода, что позволяет работать с кодом без установки дополнительных программ.

Для организаций, использующих Linux, появилась возможность развертывания всех компонентов PT Application Inspector на данной ОС. Это станет актуальным для государственных компаний России, которые планируют переход на российские операционные системы к 2025 году.

Также большие компании смогут интегрировать PT Application Inspector 4.5 с существующими базами данных PostgreSQL для эффективного хранения параметров проектов и данных сканирования.