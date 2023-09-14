Крупнейшие российские компании, включая Сбербанк и Яндекс, против единой ГИС для хранения персональных данных

Крупнейшие российские компании, включая финансового гиганта Сбербанк и интернет-корпорацию Яндекс, выступили против инициативы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) о создании единой государственной информационной системы (ГИС) для сбора и хранения персональных данных граждан России. Эта идея, представленная в новом законопроекте, вызвала сопротивление бизнес-сообщества и ряда крупных корпораций, включая операторов мобильной связи МТС, "Билайн" и "Мегафон".

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Суть нового законопроекта заключается в обязанности компаний передавать персональные данные своих клиентов в специальную государственную систему. Эти данные не будут анонимизированными и, следовательно, сохранят прямую связь с конкретными гражданами. После передачи данные станут доступны для использования разработчиками искусственного интеллекта и другими заинтересованными сторонами.

Компании, такие как Сбербанк и Яндекс, выразили глубокое беспокойство по поводу такого способа хранения персональных данных, утверждая, что это не только небезопасно с точки зрения конфиденциальности, но и потенциально дорогостоящее предприятие. Они считают, что слияние огромных объемов персональных данных в единой системе может создать уязвимости в системе безопасности и увеличить риски утечки данных.

Компании выразили свою позицию в официальном письме, отправленном в Правительство России и адресованному зампредседателю Дмитрию Чернышенко. Копию письма, датированного 2 августа 2023 года, также отправили председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Подлинность документа была подтверждена в компаниях-отправителях.

На данный момент предложение о создании единой ГИС для персональных данных прошло первое чтение, но бизнес сообщество надеется на пересмотр и изменение текста законопроекта.