Финтех-сервис Avosend предоставил россиянам возможность осуществлять денежные переводы в 25 новых экзотических стран Азии, Африки и Ближнего Востока

Российский финтех-сервис Avosend расширяет горизонты и теперь предоставляет возможность осуществлять денежные переводы в 25 экзотических стран Азии, Африки и Ближнего Востока. К числу этих стран присоединились, например, Гана, Бангладеш и Руанда.

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Таким образом, теперь россияне могут переводить средства в общей сложности в 34 страны. Среди нововведений — дестинации, такие как Мадагаскар, Мьянма и Свазиленд, которые ранее были менее доступными для международных переводов.

Этот шаг был осуществлен на фоне увеличенного интереса к азиатским и ближневосточным странам со стороны российских путешественников. Особенностью является то, что после открытия местной банковской карты в этих странах, путешественники сталкивались с проблемой ее пополнения из-за ограничений на международные переводы.

Для осуществления переводов клиентам необходимо установить приложение Avosend, ввести данные своей карты и карты получателя. Ограничение на месячные переводы составляет до 800 тыс. рублей. При этом сервис автоматически конвертирует рубли в валюту страны-получателя по актуальному курсу, за что взимается комиссия.

Стоит отметить, что Avosend, работающий с 2012 года, недавно отметил рост своих финансовых показателей: прибыль за 2022 год составила 33,4 млн рублей, что в четыре раза больше показателя 2021 года. На сегодняшний день сервисом активно пользуются более 2,5 млн клиентов.