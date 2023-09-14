Компания-девелопер «Самолет» запустила программу «И живи-ка», позволяющую арендовать квартиру и перенаправлять уплаченную арендную плату на первоначальный взнос по ипотеке

Компания-девелопер «Самолет» представила инновационную программу «И живи-ка». Теперь потенциальные покупатели могут не только арендовать желаемую квартиру, но и постепенно направлять уплаченные средства на формирование первоначального взноса по ипотеке.

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Программа предусматривает фиксированную стоимость жилья на момент заключения договора. Размер арендной платы определяется с учетом экономических возможностей арендатора и требований банка к первоначальному взносу.

Суть программы заключается в том, что когда арендатор накопит сумму, равную первоначальному взносу, он может оформить ипотечный договор и стать полноправным владельцем квартиры.

«Самолет» начинает свою программу с предложениями в Московской области и Санкт-Петербурге. Ожидается, что к концу текущего года число предложений в рамках этой программы увеличится до 12 жилых комплексов.

Этот подход может стать решением для тех, кто хочет стать собственником жилья, но при этом не готов или не может сразу внести крупную сумму в качестве первоначального взноса.