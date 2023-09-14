Вместо использования спутников, приложения теперь опрашивают доступные точки Wi-Fi каждые две-три секунды, что значительно повышает точность навигации

"Яндекс" представил обновленные версии своих приложений "Карты" и "Навигатор", которые позволяют пользователям ориентироваться в пространстве с высокой точностью, даже если сигнал GPS блокируется. В России в последние месяцы наблюдается увеличение случаев блокировки навигационных систем, используемых для автомобильной, пешеходной и велосипедной навигации, особенно после событий мая 2023 года.

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С 13 сентября 2023 года "Яндекс" научил свои приложения использовать точки доступа Wi-Fi для определения местоположения пользователей с высокой точностью. Вместо использования спутников, приложения теперь опрашивают доступные точки Wi-Fi каждые две-три секунды, что значительно повышает точность навигации.

Однако по умолчанию в современных смартфонах существует ограничение на частоту опроса Wi-Fi, которое пользователи должны будут отключить вручную.

Для активации этой функции пользователи должны обновить приложения "Карты" и "Навигатор" до последних версий, а затем отключить ограничение на опрос точек Wi-Fi на своих смартфонах. Процедура может немного отличаться в зависимости от производителя устройства, и "Яндекс" предоставил инструкции для наиболее популярных марок смартфонов в России.