Пользователи Apple TV+ из России и Беларуси не смогли получить доступ к новому сезону "Утреннего шоу"

13 сентября 2023 года пользователи Apple TV+ из России и Беларуси столкнулись с неожиданным сюрпризом — они не смогли получить доступ к премьере третьего сезона популярного сериала "Утреннее шоу", в котором снялись звезды Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

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Это событие вызвало массу обсуждений в интернете, так как рядовой пользователь вдруг оказался ограничен в доступе к долгожданной премьере. Этот инцидент стал не первым действием Apple, направленным на ограничение предоставления своих услуг на территории России.

Ранее были замечены проблемы с подписками на профессиональные программы для видео- и аудиомонтажа, такие как Final Cut Pro и Logic Pro, для пользователей iPad. Кроме того, похоже, что Apple решила не заниматься дублированием своих новых проектов на русский язык.

Однако стоит отметить, что некоторые сериалы, такие как "Основание", "Вторжение" и "В ритме жизни", до сих пор доступны российским подписчикам и выходят в соответствии с установленным графиком.

Но с учетом последних действий компании, многие пользователи опасаются, что и этот контент скоро может стать недоступным. В связи с этим многие эксперты рекомендуют российским пользователям внимательно следить за новостями и пересмотреть актуальность своих подписок на сервисы Apple.



