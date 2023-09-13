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Ведущие производители смартфонов реагируют на новинки Apple с нескрываемым сарказмом
Последняя презентация Apple, посвященная новому iPhone 15, стала настоящим полем битвы в социальных сетях

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В мире высоких технологий не так уж и редко производители позволяют себе высказываться относительно новинок конкурентов. Последняя презентация Apple, посвященная новому iPhone 15, стала настоящим полем битвы в социальных сетях.

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Samsung, не стесняясь, предложила Apple добавить в следующие модели порт USB-C, напомнив, что такой «шедевр» мог бы стать отличным дополнением к презентации под известным лозунгом «One more thing». OnePlus, с собственной стороны, не забыл напомнить всему миру о том, что их телефоны получили данный разъем аж в 2015 году.

Xiaomi, в свою очередь, усмотрела возможность пошутить на тему ценообразования, сравнив стоимость своего бюджетного телефона Redmi Note 7 с iPhone 15. При этом китайский гигант упустил важный момент: мегапиксели — это далеко не единственный показатель качества камеры.

Nokia выделилась на этом фоне, дав достаточно развернутый комментарий. Компания провела параллели между своим бюджетным G42 5G и новым продуктом от Apple, подчеркивая схожесть характеристик и огромную разницу в цене.

Многие наблюдатели отметили, что Apple, вопреки всему, держится в стороне от подобных обсуждений и никогда не критикует конкурентов в открытую. Это, возможно, говорит о стратегии бренда и уважении к своим партнерам и конкурентам в индустрии.

Несмотря на разнообразие мнений, одно очевидно: конкуренция всегда порождает нововведения, и пользователи только выигрывают от этого. Надеемся, что вместо словесных баталий производители продолжат радовать нас инновациями и новыми технологическими решениями.

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