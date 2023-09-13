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Kärnfull Next разрабатывает атомные мини-реакторы для электроснабжения ЦОД
Kärnfull Next планирует создать комплекс малых модульных реакторов в Швеции для обеспечения электроэнергией центров обработки данных

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Компания по разработке атомных технологий Kärnfull Next намерена развернуть комплекс малых модульных реакторов (SMR) в Швеции для обеспечения электроэнергией центров обработки данных (ЦОД). Для реализации этого проекта выбрана территория компании Studsvik, расположенная в городе Нючёпинг на восточном побережье страны.

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Отличительной особенностью малых модульных реакторов (SMR) является их мощность, не превышающая 300 МВт. Кроме того, благодаря стандартизированным компонентам, SMR проще и дешевле монтировать и эксплуатировать по сравнению с традиционными АЭС. Ожидается, что такая модель обеспечит быстрое развертывание новых атомных станций.

Kärnfull Next активно исследует возможности сотрудничества и финансирования данного проекта. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными партнерами, и компания рассматривает варианты финансовых схем. Принципиальные решения по этим вопросам ожидаются к концу 2024 года.

Важно отметить, что концепция SMR набирает популярность в мире. В США компания Green Energy Partners также планирует развертывание малых модульных реакторов в штате Вирджиния, рядом с уже функционирующей АЭС.

Такие проекты видятся как ответ на вызовы декарбонизации промышленности и потребности в стабильной, чистой и надежной энергии для крупных потребителей, таких как ЦОД.

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