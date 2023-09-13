Patriot выпускает новые модули оперативной памяти Viper Xtreme 5 DDR5, обещая пользователю улучшенную производительность и эффективность по сравнению с предыдущими поколениями

Patriot, известный производитель комплектующих для компьютеров, недавно анонсировал выпуск своих новейших модулей оперативной памяти под брендом Viper Xtreme 5. Новые модули предлагают пользователю потрясающую скорость до 8200 МТ/с, что делает их одними из самых быстрых на рынке на данный момент.

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Линейка Viper Xtreme 5 была разработана с учетом потребностей тех, кто ищет максимальную производительность: от геймеров и энтузиастов до профессионалов. С новыми объемами в 32 ГБ (2x16) и 48 ГБ (2x24) без дополнительной RGB-подсветки, эти модули определенно придутся по душе тем, кто ценит производительность выше всего.

Цитируя Леса Генри, вице-президента по продажам Patriot в Северной и Южной Америке: «Отклик на нашу линейку Viper Xtreme 5 превзошел все наши ожидания. Мы благодарны нашему сообществу за поддержку и восторженные отзывы.»

Также интересно отметить, что благодаря последним обновлениям BIOS для платформы AMD AM5, потребители могут ожидать еще большей производительности и поддержки высоких скоростей вплоть до 8000 МТ/с и даже выше.

Ожидается, что новые модули Viper Xtreme 5 поступят в продажу в ближайшие недели.