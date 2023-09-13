Запрет на IoT-технологии из Китая: FCC рассматривает ограничения для Quectel и Fibocom

В свете растущих геополитических напряжений и забот о безопасности информации, Федеральная комиссия по связи США (FCC) собирается принять серьезные меры в отношении IoT-модулей, производимых китайскими компаниями Quectel и Fibocom. Эти две компании являются ключевыми игроками в мировом рынке, занимая около 50% продаж IoT-модулей по итогам 2022 года.

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Согласно источникам Reuters, продукция этих компаний широко используется на американском рынке, включая критические сферы, такие как медицина, транспорт и сельское хозяйство. Основное беспокойство американских законотворцев заключается в том, что современные модели этих модулей позволяют удаленное управление, создавая риски потенциального вмешательства из Китая.

В августе этого года группа конгрессменов обратилась к FCC с просьбой включить вышеуказанные компании в список производителей, чья продукция может представлять угрозу для национальной безопасности США. Ответ на это обращение стало предложение FCC о возможном запрете на продукты Quectel и Fibocom.

В ответ на эти обвинения, Quectel утверждает, что у них нет доступа к пользовательским данным после продажи своих продуктов и что удаленное управление возможно только через платформы производителей, которые используют их модули. Компания также обратилась к третьей стороне, Finite State, для проведения аудита безопасности своей продукции.

В то время как Fibocom пока не дала официального комментария, FCC активно взаимодействует с различными агентствами правоохранительных органов США, включая ФБР и АНБ, для выработки консолидированной позиции по данному вопросу. Если решение будет принято, обе компании могут быть добавлены в перечень Covered List, где уже находятся такие компании как Huawei и ZTE.

Следует отметить, что FCC в последние годы активно ужесточает свою позицию по отношению к китайским компаниям. Прошлогодний запрет на деятельность подразделения China Unicom и других компаний лишь подтверждает этот тренд.

Эта ситуация является напоминанием о сложности балансировки между потребностью в инновационной технологии и необходимостью обеспечения национальной безопасности в эпоху глобализации.