MikroTik, всемирно известная компания в области сетевого оборудования, недавно анонсировала свой новый коммутатор CRS310-8G+2S+IN. Эта модель, спроектированная преимущественно для небольших офисных пространств, уже вызвала интерес среди специалистов и бизнесменов и доступна для заказа по привлекательной цене в районе $220.

Сразу бросается в глаза гибкая установка: устройство может быть установлено как в стандартную 19-дюймовую стойку, так и в 10-дюймовую, что делает его удобным для различных офисных конфигураций.

Основой этого коммутатора является мощный чип Marvell 98DX226S, оборудованный двумя процессорами на базе архитектуры Arm с рабочей частотой 800 МГц. На борту устройства уже предустановлена последняя версия операционной системы RouterOS v7 (Level 5), что обеспечивает гладкую работу и множество функций, включая фильтрацию VLAN, агрегацию, ACL и базовые функции маршрутизации уровня L3.

Что касается памяти, CRS310-8G+2S+IN оснащен 256 Мбайт оперативной памяти и 32 Мбайт встроенной флеш-памяти, обеспечивая быструю и стабильную работу устройства.

Фронтальная панель коммутатора имеет восемь портов 2.5GbE с разъемами RJ-45 и два порта SFP+ 10GbE, что позволяет обеспечивать высокоскоростное соединение для большинства офисных задач. Кроме этого, устройство снабжено портом USB Type-A, что увеличивает его функциональность.

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Энергосберегающий аспект также не оставлен без внимания. При максимальной загрузке устройство потребляет всего 34 Вт. Система охлаждения включает вентилятор с задним расположением, что обеспечивает оптимальное теплоотведение. Важно отметить, что показатель MTBF у этого коммутатора достигает 200 тыс. часов при комфортной температуре 25 °C. Для контроля за состоянием устройства предусмотрены датчики температуры процессора и системной платы.

В комплект поставки входят БП (24 В / 1,5 А), уголок для установки в стойку и крепежные винты, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет улучшить свою сетевую инфраструктуру без дополнительных затрат.