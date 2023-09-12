C3 AI представляет новый пакет инноваций в области генеративного ИИ, сочетая безопасность и универсальность

Компания C3 AI, специализирующаяся на разработке корпоративных решений в области искусственного интеллекта, представила свой новый пакет программ C3 Generative AI Suite. Этот продукт предлагает 28 инновационных решений в сфере генеративного ИИ, созданных с учетом особенностей разных отраслей и корпоративных нужд.

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Заявление от C3 AI уточняет, что первые модели из этого пакета, выпущенные в марте 2023 года, уже активно используются многими крупными предприятиями и организациями, в том числе Агентством по противоракетной обороне США.

Основная особенность C3 Generative AI Suite – его универсальность и безопасность. Платформа позволяет работать с различными моделями ИИ, в том числе с такими популярными, как Falcon 40B, Azure GPT-3.5 и Google PaLM 2. Кроме того, платформа эффективно работает с разными типами данных и поддерживает различные механизмы глубокого обучения.

Один из ключевых моментов, на который обратил внимание технический директор C3 AI, — это возможность тонкой настройки языковых моделей под конкретные задачи, будь то чат-боты или сложный анализ данных. Благодаря использованию метода генеративного ИИ с расширенным поиском модели способны быстро извлекать актуальную информацию из внешних источников, предоставляя пользователям проверенные и полные ответы.

Также стоит отметить важность безопасности в решениях C3 AI. Все модели ИИ разделены брандмауэром от исходных данных, что исключает возможные утечки. К тому же клиенты могут применять дополнительные меры защиты, такие как шифрование и многофакторная аутентификация.

На данный момент все решения из пакета C3 Generative AI Suite доступны для приобретения. Компания обещает помощь в интеграции своего продукта в течение 12 недель за фиксированную цену в $250 тыс. Дальнейшее использование продукта оплачивается почасово в зависимости от потребляемых ресурсов.