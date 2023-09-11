Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl За пост начислено вознаграждение
Samsung XR: Виртуальная реальность с ароматом
Samsung представляет новую гарнитуру виртуальной и дополненной реальности (AR/VR) с высокой плотностью изображения, сенсорным управлением и уникальной функцией "поддержки запахов".

реклама

Новое поколение гарнитуры виртуальной реальности Samsung XR, представленное корпорацией Samsung, собирается удивить пользователей не только высоким качеством изображения, но и возможностью ощущения запахов виртуального мира. Согласно утечке от инсайдера Revegnus, новинка оборудована экраном с плотностью изображения 3000 ppi и функцией сенсорного управления. Но наибольший интерес вызывает именно технология «поддержки запахов», которую Samsung планирует детально рассказать на конференции LSI Day 5 октября.

реклама

Механизм работы данной функции пока под вуалью тайны. Существует предположение, что устройство может как фиксировать реальные запахи из окружающего мира, так и воспроизводить созданные ароматы, погружая пользователя ещё глубже в виртуальное пространство, будь то фильмы, игры или интерактивные приключения.

Стоит отметить, что многие эксперты и пользователи остаются скептически настроены к утечке от Revegnus из-за его прошлых ошибочных прогнозов. Однако с учётом активного развития технологии AR и VR, такое новшество вполне может стать реальностью.

Технические характеристики новой гарнитуры пока держатся в секрете, но известно, что устройство будет обладать несколькими камерами, датчиками, microLED экраном от eMagin и возможностью синхронизироваться с устройствами линейки Galaxy.

Samsung давно занимается производством VR-гарнитур. Их Gear VR был популярен с 2015 по 2017 год, работая исключительно с моделями Galaxy. Новое устройство, в отличие от предыдущих версий, предполагается быть автономным и не привязанным к конкретным моделям смартфонов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
18
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
2
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
9
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
Вышла Bun 1.0 — среда выполнения JavaScript и TypeScript с поддержкой популярных фреймворков
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Китай вложит $41 млрд в модернизацию литографических машин для производства новейших чипов
5

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
37
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
10
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
31
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
135
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
8
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
11
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
23
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6
Учимся правильно использовать Furmark
11

Сейчас обсуждают

DIP48
17:40
Даже больных, кривых, спидовых, гепатитовых, без ручек.))) Всех массово записывают в ВСУ.))) Нерабы чай))). Чем тебе Буденновск не по нраву. Нормальный городишко
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Kiler
17:39
В Будённовске круто
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Kiler
17:38
Тююю. А я откуда знаю? я обычный алкаш из апшеронска пьющий Ягу в кустах чтоб мусора не спалили.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Apsheronsky tchai
17:37
«Это очень просто. Прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не умирают», — заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post. Сотн...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Alex-IT
17:37
Прикольное видео, просто, понятно и по делу.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
17:37
Украинец, как ты забавно пытаешься прикинуться русским))). Но прямо как Штирлиц в буденовке палишься.))) Рабы - это у тебя, на твоей Окраине. Где народец как скот отлавливается на улицах и насильно за...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Alex-IT
17:35
А куда Вежливый делся, на фронт отправили?
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
MrSaT
17:34
3090
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
DIP48
17:34
Т.е. без техники НАТО, без снарядов от НАТО, без НАТОвской разведки, добровольцев и главное, без западных денег Украина полный ноль. Сам признал.))) У НАТО прямо вмешиваться кишка тонка. Никто из запа...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
FelsheR-BAN100913
17:32
Тоже не менял кандюки, хотя в имеющихся более новых и дорогих уже вспухали.
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем