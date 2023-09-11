Samsung представляет новую гарнитуру виртуальной и дополненной реальности (AR/VR) с высокой плотностью изображения, сенсорным управлением и уникальной функцией "поддержки запахов".

Новое поколение гарнитуры виртуальной реальности Samsung XR, представленное корпорацией Samsung, собирается удивить пользователей не только высоким качеством изображения, но и возможностью ощущения запахов виртуального мира. Согласно утечке от инсайдера Revegnus, новинка оборудована экраном с плотностью изображения 3000 ppi и функцией сенсорного управления. Но наибольший интерес вызывает именно технология «поддержки запахов», которую Samsung планирует детально рассказать на конференции LSI Day 5 октября.

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Механизм работы данной функции пока под вуалью тайны. Существует предположение, что устройство может как фиксировать реальные запахи из окружающего мира, так и воспроизводить созданные ароматы, погружая пользователя ещё глубже в виртуальное пространство, будь то фильмы, игры или интерактивные приключения.

Стоит отметить, что многие эксперты и пользователи остаются скептически настроены к утечке от Revegnus из-за его прошлых ошибочных прогнозов. Однако с учётом активного развития технологии AR и VR, такое новшество вполне может стать реальностью.

Технические характеристики новой гарнитуры пока держатся в секрете, но известно, что устройство будет обладать несколькими камерами, датчиками, microLED экраном от eMagin и возможностью синхронизироваться с устройствами линейки Galaxy.

Samsung давно занимается производством VR-гарнитур. Их Gear VR был популярен с 2015 по 2017 год, работая исключительно с моделями Galaxy. Новое устройство, в отличие от предыдущих версий, предполагается быть автономным и не привязанным к конкретным моделям смартфонов.