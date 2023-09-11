На Восточном экономическом форуме несколько российских компаний, в том числе "МойОфис" и "Базис", представили программно-аппаратный комплекс для офисов

В рамках Восточного экономического форума российские технологические компании, включая Fplus, "МойОфис", "Базис" и другие, предложили инновационное решение для офисной среды — программно-аппаратный комплекс (ПАК). Проект реализован при активном взаимодействии с "Лабораторией Касперского", НППКТ и Getmobit.

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Центральной частью ПАК стали управляемые док-станции GM-Box. Эти рабочие станции обеспечивают быстрый и удобный доступ к виртуальному рабочему пространству, созданному на платформе "Базис.Workplace".

Особенность комплекса в том, что он позволяет пользователю работать сразу в двух операционных системах: классическая Windows и на базе Linux разработка АО "НППКТ" - "ОСнова". При необходимости последняя может быть заменена на ОС "Стрелец", обладающую продвинутыми функциями безопасности. В пакет входят также тонкий клиент и SIP-телефон, расширяя возможности коммуникации с помощью видеосвязи.

Для обеспечения комфортной работы пользователей в ПАК интегрированы офисные приложения, почтовый клиент, облачные сервисы и мессенджер от "МойОфис". Безопасность пользовательских данных гарантирована средствами "Лаборатории Касперского", что делает новое решение не только удобным, но и защищенным.

Этот комплекс ожидается стать новым эталоном для стационарных рабочих мест, сочетая в себе удобство использования и высокий уровень безопасности.