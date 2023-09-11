Объем криптоторговли снизился до самого низкого уровня за год, свидетельствуя о сниженном интересе инвесторов после пика криптовалютного рынка в конце 2021 года

Данные, предоставленные компанией CCData, говорят сами за себя. Общий месячный объем торгов, который включает в себя как сделки, так и деривативы, упал на 11,5% и теперь составляет $2,09 трлн. Это второй наименьший показатель с октября 2020 года, что свидетельствует о замедлении торговой активности на централизованных биржах, начиная с апреля.

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Биткоин, представляющий собой около половины рыночной капитализации криптовалют в $1 трлн, торгуется около $25,800 с исключительно невысокие колебания в цене . Это значительно ниже его рекордной стоимости, которую он достиг в ноябре 2021 года, когда цена составляла почти $69,000.

Эти числа показывают, что криптовалютный рынок продолжает переживать сложный период коррекции и нестабильности после впечатляющего роста, отмеченного в 2021г.