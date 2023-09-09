Дэн Гамбарделло, эксперт в сфере криптовалют, делает интересное предсказание о будущем рынка цифровых активов. Он утверждает, что следующий бычий цикл на крипторынке может стать одним из самых впечатляющих событий в мире криптовалют. Почему же он так уверен в этом?

Первое, на что обращает внимание Гамбарделло, это изменения в отношении криптовалют со стороны законодательных органов. В последнее время становится всё более очевидным, что регуляторы и государства признают важность криптовалют и блокчейна. Это создаёт более благоприятную среду для развития рынка.

Его особый интерес привлекают Ethereum (ETH) и XRP. Он считает их перспективными активами, особенно после победы Ripple в суде над SEC и одобрения заявок на ETF для Ethereum. Эти события могут подтолкнуть рынок к новому подъему.

Однако Гамбарделло также предупреждает, что рынок криптовалют подчиняется цикличной природе. И, возможно, сейчас мы находимся в фазе накопления, а не в настоящем бычьем ралли. Именно поэтому он считает, что цена биткоина (BTC) может временно упасть до отметки в 21 000 долларов.

Это может быть вызвано манипуляциями крупных игроков на рынке, которые могут временно давить на цены, чтобы накопить больше биткоинов в ожидании следующего взлета. Все эти факторы создают интересное и непредсказуемое окружение на крипторынке.