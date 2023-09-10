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Инвестор из Уэльса, Виктор Дрейпер, который десять лет назад случайно выбросил жесткий диск с 8000 BTC при уборке своего кабинета, готовится к судебному разбирательству с городским советом Ньюпорта.
Он требует компенсации в сумме $557 миллионов за потерянные средства. Дрейпер утверждает, что городские власти неоднократно отказывали ему в разрешении на проведение раскопок на местной свалке в поисках потерянного диска.
На момент утраты его активы оценивались в 446 миллионов фунтов стерлингов, однако сегодня их стоимость составляет около 166 миллионов фунтов ($207 миллионов).
Представители муниципалитета, в свою очередь, утверждают, что проведение таких работ нарушит экологическое законодательство и негативно скажется на окружающей среде.
Дрейпер, в 2022 году, заявил, что у него есть необходимые средства для проведения раскопок, стоимость которых может достигнуть $13,7 миллионов.
Сам инвестор уверен, что, если ему удастся вернуть потерянные средства, это станет настоящим прорывом и примером для других людей, столкнувшихся с подобной проблемой.