Инвестор из Уэльса, Виктор Дрейпер, готовит судебный иск к городскому совету Ньюпорта, требуя компенсацию в $557 миллионов за диск с 8000 BTC, случайно выброшенный на свалку





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Инвестор из Уэльса, Виктор Дрейпер, который десять лет назад случайно выбросил жесткий диск с 8000 BTC при уборке своего кабинета, готовится к судебному разбирательству с городским советом Ньюпорта.

Он требует компенсации в сумме $557 миллионов за потерянные средства. Дрейпер утверждает, что городские власти неоднократно отказывали ему в разрешении на проведение раскопок на местной свалке в поисках потерянного диска.

На момент утраты его активы оценивались в 446 миллионов фунтов стерлингов, однако сегодня их стоимость составляет около 166 миллионов фунтов ($207 миллионов).

Представители муниципалитета, в свою очередь, утверждают, что проведение таких работ нарушит экологическое законодательство и негативно скажется на окружающей среде.

Дрейпер, в 2022 году, заявил, что у него есть необходимые средства для проведения раскопок, стоимость которых может достигнуть $13,7 миллионов.

Сам инвестор уверен, что, если ему удастся вернуть потерянные средства, это станет настоящим прорывом и примером для других людей, столкнувшихся с подобной проблемой.



