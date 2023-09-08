Cooler Master Q300L V2 mATX - обновленный корпус с пылезащитной сеткой
реклама
Компания Cooler Master представила обновленную версию своего корпуса Q300L, ориентированного на материнские платы формата mATX. Новая модель, названная Q300L V2, обещает улучшенную производительность и функциональность в сравнении с предыдущей версией.
Основные характеристики:
- Высокоскоростной интерфейс: Корпус оснащен встроенным USB 3.2 Gen 2x2 Type C на панели ввода-вывода, обеспечивающим высокую скорость передачи данных до 20 ГБ/с.
- Компактный дизайн: Размеры корпуса составляют 370 x 210 x 370 мм, что позволяет использовать материнские платы формата mATX и стандартные блоки питания ATX.
- Улучшенный пылевой фильтр: Панель пылевого фильтра была переработана для оптимизации потока воздуха и поддержания внутреннего пространства в чистоте.
- Аккуратное размещение кабелей: Простор для размещения кабелей шириной 28 мм за лотком материнской платы обеспечивает аккуратный внешний вид системы.
- Отличные тепловые характеристики: Корпус имеет перфорированные переднюю, верхнюю и нижнюю части для эффективной регуляции температуры внутри.
- Закаленное стекло: Боковые панели выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты системы.
На данный момент цена и дата выпуска Cooler Master Q300L V2 mATX на рынок не объявлены, однако эти улучшенные характеристики делают его интересным выбором для тех, кто ищет компактное и производительное решение для сборки ПК.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила