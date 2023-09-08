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Cooler Master Q300L V2 mATX - обновленный корпус с пылезащитной сеткой

Cooler Master представила обновленный корпус Q300L V2 mATX с новой пылезащитной сеткой и улучшенными характеристиками
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Компания Cooler Master представила обновленную версию своего корпуса Q300L, ориентированного на материнские платы формата mATX. Новая модель, названная Q300L V2, обещает улучшенную производительность и функциональность в сравнении с предыдущей версией.

Основные характеристики:

  • Высокоскоростной интерфейс: Корпус оснащен встроенным USB 3.2 Gen 2x2 Type C на панели ввода-вывода, обеспечивающим высокую скорость передачи данных до 20 ГБ/с.
  • Компактный дизайн: Размеры корпуса составляют 370 x 210 x 370 мм, что позволяет использовать материнские платы формата mATX и стандартные блоки питания ATX.
  • Улучшенный пылевой фильтр: Панель пылевого фильтра была переработана для оптимизации потока воздуха и поддержания внутреннего пространства в чистоте.
  • Аккуратное размещение кабелей: Простор для размещения кабелей шириной 28 мм за лотком материнской платы обеспечивает аккуратный внешний вид системы.
  • Отличные тепловые характеристики: Корпус имеет перфорированные переднюю, верхнюю и нижнюю части для эффективной регуляции температуры внутри.
  • Закаленное стекло: Боковые панели выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм, что позволяет демонстрировать внутренние компоненты системы.

На данный момент цена и дата выпуска Cooler Master Q300L V2 mATX на рынок не объявлены, однако эти улучшенные характеристики делают его интересным выбором для тех, кто ищет компактное и производительное решение для сборки ПК.

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