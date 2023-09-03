Компания Thermaltake выпустила новый двухбашенный кулер TOUGHAIR 710 в черном цвете, который отличается отсутствием RGB-подсветки

Тайваньская компания Thermaltake добавила новый элемент в свою линейку кулеров — полностью чёрный TOUGHAIR 710. Этот двухбашенный кулер для процессора идеально вписывается в минималистский дизайн систем, при этом не включая ни одной RGB-подсветки, которая стала стандартом для многих современных компонентов ПК.

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С основой из меди с никелированным покрытием, семью тепловыми трубками диаметром 6 мм и способностью отводить тепло до 250 Вт, этот кулер подойдёт для современных высокопроизводительных процессоров. Но главной особенностью TOUGHAIR 710 является его компактность и гибкость: два вентилятора TOUGHFAN 14 диаметром 140 мм имеют регулируемое крепление, что позволяет адаптировать кулер под различные конфигурации.

Любители тихой работы ПК оценят максимальный уровень шума в 23,9 дБ у вентиляторов, а те, кто сталкивался с проблемами совместимости с большими модулями памяти, будут рады узнать, что положение вентиляторов можно корректировать.

Однако стоит учитывать, что в зависимости от размеров модулей памяти, высота кулера может достигать 188,5 мм, что требует достаточного пространства в корпусе.

Этот кулер подтверждает, что Thermaltake продолжает ориентироваться на потребности и интересы разных категорий пользователей, от геймеров до профессионалов.