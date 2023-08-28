Технологические руководители в Южной Корее выразили беспокойство по поводу потока дешевых китайских роботов-официантов, которые подрывают попытки продажи их собственных устройств

Технологические лидеры Южной Кореи выразили беспокойство по поводу быстро нарастающей волны дешевых китайских роботов-официантов, которые начинают оказывать давление на продажи местных устройств. Южная Корея внедряла подобных роботов-официантов в ответ на дефицит рабочей силы, вызванный демографическим кризисом.

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Данные от Корейской ассоциации робототехнической индустрии показали, что в корейских ресторанах сейчас действует около 5 000 роботов-официантов. Технология развивается с невероятной скоростью, превращаясь из простых устройств в полностью автономных роботов, которые принимают заказы и доставляют еду.

Примером тому служит робот-ИИ "Aglio Kim", представленный южнокорейской компанией KT Corp: он может доставлять блюда для четырех столов за одну поездку. Однако сейчас главной заботой технологических лидеров Южной Кореи стало нарастающее присутствие дешевых китайских роботов на рынке. Это затрудняет дальнейшее развитие местной индустрии робототехники. Китайские роботы-официанты оцениваются в $7,500–$22,600, что в 15 раз дешевле корейских аналогов.

Местные компании ищут способы конкурировать с китайскими товарами. Одним из предложений стала аренда роботов ресторанам на месяц за $230. Некоторые эксперты считают, что для успешной конкуренции с дешевыми китайскими роботами понадобятся субсидии и дополнительная поддержка.