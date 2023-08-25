Гугл обновляет свои методы обеспечения четкости и ясности в области рекламы и обмена данными, чтобы соответствовать новому европейскому закону о цифровых услугах (DSA).

В своем недавнем блоге компания объявила о намерении расширить свой Центр прозрачности рекламы для соответствия требованиям DSA. Особое внимание будет уделено предоставлению подробной информации о таргетированной рекламе на территории Европейского Союза.

Кроме того, Гугл расширяет доступ к данным для исследователей, которые стремятся лучше понять работу различных платформ Гугла, таких как Поиск, YouTube, Карты и Play, особенно в отношении контентных рисков в рамках ЕС.

В соответствии с DSA, компания также планирует повысить ясность в своей политике, процессе модерации контента и оценке рисков на своих главных онлайн-платформах и поисковой системе.