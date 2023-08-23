Неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, смартфон, всегда наш спутник, даже когда мы наслаждаемся велосипедной прогулкой. Разработка методов крепления телефонов на руле велосипеда для обеспечения хорошей видимости (особенно в случае навигации) уже давно не новость. Однако большинство кронштейнов для этой цели обычно являются объемными и занимают ценное место на руле, даже тогда, когда смартфон отсутствует. Но британская компания Loop представила инновационное решение, переосмыслив способ крепления смартфона на велосипед.

Продукт, получивший название Micro Mount, предлагает уникальное решение: минимум места и максимум удобства в использовании.





Конструкция устройства изящно проста: оно монтируется на верхнюю крышку рулевого выноса одним винтом, а сам смартфон крепится между пружинящими боковинами с шириной до 83 мм. Крепление выполнено из прочного алюминиевого сплава. Установка занимает менее минуты, а размеры устройства составляют 18 мм в высоту и 36,5 мм в диаметре в сжатом состоянии.

Для тех, кто желает вариативности, существует опциональное быстросъемное крепление на руль, позволяющее использовать Micro Mount совместно с современными велокомпьютерами.

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Loop предлагает Micro Mount по цене $45 для участников краудфандингового проекта на Indiegogo.com ($86 за пару). Также доступно дополнительное быстросъемное крепление по цене $13. Крепление доступно в черном и серебристом цвете. Поставки запланированы на осень текущего года.