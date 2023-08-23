Чемпионат «IT_ONE Cup. Базы данных», проведенный All Cups от VK, «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и IT_One, включал опрос 1243 разработчиков. Из результатов опроса выяснилось, что 83% участников считают углубленное изучение языков программирования ключевым для карьерного роста. 44% из них предсказывают повышение до конца года, 21% ожидают увеличение заработной платы, и 15% надеются на сочетание повышения зарплаты и продвижения по карьерной лестнице. Отмечается, что количество выполненных задач на работе не сильно влияет на перспективы продвижения внутри компании.

Изучение языков программирования также играет важную роль: 83% респондентов стремятся углубить свои знания в этой области, считая это преимуществом. Топ-3 приоритетных языков программирования включает Python (36%), Java (35%) и SQL (19%). Что касается использования SQL, 29% специалистов используют его для работы с данными, 20% - для написания скриптов выгрузки из баз, а 17% - для составления отчетов.

Относительно знаний SQL, 37% опрошенных считают, что у них есть достаточный уровень, 21% - имеют хорошую базу знаний, 24% планируют улучшить свои навыки, а 18% не планируют заниматься изучением SQL.