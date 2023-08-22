Итальянские сыровары решили проблему подделок с помощью современных технологий

Появление подделок среди продуктов питания - давняя проблема, но итальянские сыровары решили взять ситуацию под контроль, вводя инновационную технологию. Основной целью является защита пармезана, итальянского сыра с мировой репутацией, от контрафактных продуктов, которые все чаще попадают на прилавки магазинов.

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Микрочипы, разработанные компанией p-Chip Corporation, размером всего 0,5 x 0,5 мм, встроены в этикетки с QR-кодами, которые в свою очередь прикреплены к корке сыра. Эти чипы созданы таким образом, чтобы быть совершенно безопасными для потребления, и, как говорят производители, они не представляют никакой опасности даже в случае попадания внутрь организма.

При сканировании QR-кода, потребители, продавцы или любой другой заинтересованный лицо получает полный доступ к информации о производстве сыра, его истории, происхождении и пути, который он прошел от производителя до конечного потребителя. Эта технология не только гарантирует подлинность продукта, но и добавляет прозрачности в цепочку поставок.

Проблема с подделками сыра становится все более актуальной. Согласно экспертам, ежегодно мировой рынок получает подделки на сумму более 2 млрд долларов. В то время как оригинальный пармезан приносит доходы в размере около 2,9 млрд евро. Введение чипирования - это шаг в сторону восстановления доверия потребителей и обеспечения качества продукта.