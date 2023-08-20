Компания Roblox обвинена в поддержке онлайн-гемблинга среди детей в коллективном иске

Компания Roblox, разработчик популярной игровой платформы и социальной сети, столкнулась с коллективным иском от родителей, которые утверждают, что она эксплуатирует детей, подвергая их риску онлайн-гемблинга.

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15 августа в федеральный суд Северного округа Калифорнии был подан иск от имени родителей Рэйчел Колвин и Даниэль Сасс. Родители утверждают, что платформа сотрудничает со сторонними сайтами, предоставляя возможность получать прибыль от азартных игр, ориентированных на детей.

Основной довод заключается в том, что пользователи, в том числе дети, могут использовать свою внутриигровую валюту Robux, приобретенную за реальные деньги, чтобы играть на виртуальные предметы на сторонних сайтах. Хотя Roblox официально запрещает азартные игры, родители утверждают, что компания активно сотрудничает с этими сайтами, позволяя переводы средств и получая комиссию за это.

В ответ на обвинения, Roblox заявил, что сторонние сайты действуют без их разрешения, незаконно используя их бренд и интеллектуальную собственность. Компания подчеркивает, что они не имеют прямых юридических связей с этими сайтами и активно борются с теми, кто нарушает их стандарты.

Тем не менее на фоне этих обвинений акции Roblox упали на 40% по сравнению с прошлым годом, хотя платформа продолжает активно расти в плане числа пользователей.