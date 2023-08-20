Такая сумма превышает вместимость кошелька любого игрока

Арбалет под названием "Cut Symbol", который в своем классе считается редким коллекционным предметом, был продан за астрономическую сумму в 30 миллиардов золотых монет. Такое количество денег, согласно игровым правилам, один игрок не может передать или получить.

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Торговля этим предметом началась на площадке Discord 14 августа. Начальная стоимость "Cut Symbol" составляла 150 млн золотых, но, как оказалось позже, интерес к предмету и желание игроков приобрести его было настолько велико, что цена увеличилась в сотни раз.

Компания Blizzard, разработчик Diablo 4, тщательно следит за экономикой своего игрового мира, и не могла проигнорировать такой заметный скачок. После внутреннего расследования стало известно, что, чтобы обойти игровые ограничения и провести сделку на столь внушительную сумму, был использован способ разделения платежа между четырьмя игроками.

Blizzard реагировала быстро. Операция с арбалетом выявила ошибку в системе, которая позволяла дублировать игровое золото и предметы. В результате было принято решение временно приостановить все игровые транзакции для устранения этой уязвимости.

На данный момент представители компании заявили, что те игроки, которые воспользовались этим эксплойтом, будут наказаны. Судя по всему, нарушителям грозит блокировка аккаунтов. Однако, на данный момент информация о массовых блокировках еще не подтверждена.