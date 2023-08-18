Автоматизированная банковская система RS-Bank V.6 компании R-Style Softlab получила сертификат совместимости с российской операционной системой "РЕД ОС" от "РЕД СОФТ".

Программное решение RS-Bank V.6, разработанное R-Style Softlab, обрело новый пласт возможностей благодаря сертификации его совместимости с российской операционной системой "РЕД ОС", предоставленной "РЕД СОФТ".

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Это событие призвано обеспечить более надежное и гармоничное взаимодействие банковских систем с отечественными технологиями, воплощая стратегические цели по повышению безопасности и поддержке внутренней разработки.RS-Bank V.6 - это высокоэффективное программное решение для автоматизации банковских операций, нацеленное особенно на крупные финансовые учреждения с многогранной деятельностью.

Разработка включает в себя интегрированные модули, покрывающие разнообразные аспекты работы банков, что делает его незаменимым инструментом в стремительно меняющемся банковском секторе. Поддержка "РЕД ОС" придает RS-Bank V.6 дополнительную гибкость и надежность, создавая условия для перехода финансовых организаций на местные технологии без ущерба для стандартов безопасности.

Операционная система "РЕД ОС" подтверждена сертификацией ФСТЭК России, а ее интеграция с RS-Bank V.6 открывает путь к созданию эффективных и современных решений в сфере финансов. Сотрудничество между R-Style Softlab и "РЕД СОФТ" открывает перспективы для разработки новых поколений надежных и безопасных инструментов в банковской сфере.

Этот шаг в направлении использования российских технологий подтверждает важность укрепления внутренних компетенций и обеспечения банковского сектора передовыми решениями, способствующими улучшению безопасности и эффективности операций.