Геймификация привлекает молодое поколение в АПК
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Россельхозбанк (РСХБ) и онлайн-школа ИТ-профессий Skillfactory объединили усилия, чтобы привлечь молодое поколение к сельскому хозяйству через инновационный метод – геймификацию. В рамках хакатона, проведенного этими организациями, более 100 молодых специалистов из игровой индустрии были задействованы в разработке концепции компьютерной игры для старшеклассников, цель которой – ознакомление с агротехнологиями.
Победителями стали творческие умы, представившие прототип цифровой фермы с уникальными игровыми механиками. В следующие три месяца они, при поддержке менторов банка, превратят свое решение в полноценный MVP (продукт минимальной жизнеспособности), который будет доступен для игры на сайте Россельхозбанка.
Эксперты отметили не только креативность и сюжет игр, но и их образовательный характер, побуждающий игроков изучать новые направления в сельском хозяйстве. Студенты разных направлений, от геймдизайнеров до разработчиков на Python, приняли участие в этом кросс-функциональном хакатоне. Руководители проекта выразили уверенность в том, что такой подход поможет привлечь молодежь к инновационным сельскохозяйственным технологиям, создавая востребованные кадры для будущего.
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