Японская компания Sega успешно завершила сделку по покупке финской студии Rovio Entertainment, разработчика популярной игры Angry Birds.

Sega успешно завершила сделку по покупке финской студии Rovio Entertainment Oyj, известной разработчиком популярной игры Angry Birds. Согласно официальному заявлению, объявленному 18 августа 2023 года, сумма сделки составила значительные €706 млн.

реклама

В ходе сделки, сотрудники и разработчики Rovio были интегрированы в состав дочерней компании японской Sega Corporation - Sega Europe Limited. Это решение стало возможным после одобрения антимонопольными регуляторами данной сделки в конце июля.

Предложение о покупке было первоначально выставлено в апреле 2023 года, когда Sega предложила Rovio Entertainment Oyj сумму в $776 млн (€706 млн). После поддержки Советом директоров Rovio и согласия акционеров, сделка была совершена успешно.

Харуки Сатоми, генеральный директор Sega, подчеркнул, что в условиях быстрорастущего игрового рынка мобильные игры обладают огромным потенциалом, и приобретение Rovio представляет собой стратегический шаг компании в этой области. Ранее появлялась информация о том, что Sega была готова заплатить за Rovio до $1 млрд, но официальной информации об этом не поступало.

Rovio Entertainment, изначально получившая широкую известность с выпуском игры Angry Birds в 2009 году, столкнулась с падением популярности в 2014 году. Компания также экранизировала свою игру, выпустив два фильма, однако в настоящее время большая часть доходов Rovio связана с франшизой Angry Birds.

Сделка с Sega может повлиять на дальнейшие игровые разработки Rovio, а также на общую динамику игровой индустрии.