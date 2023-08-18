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Sega успешно завершила сделку по покупке финской студии Rovio Entertainment Oyj, известной разработчиком популярной игры Angry Birds. Согласно официальному заявлению, объявленному 18 августа 2023 года, сумма сделки составила значительные €706 млн.
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В ходе сделки, сотрудники и разработчики Rovio были интегрированы в состав дочерней компании японской Sega Corporation - Sega Europe Limited. Это решение стало возможным после одобрения антимонопольными регуляторами данной сделки в конце июля.
Предложение о покупке было первоначально выставлено в апреле 2023 года, когда Sega предложила Rovio Entertainment Oyj сумму в $776 млн (€706 млн). После поддержки Советом директоров Rovio и согласия акционеров, сделка была совершена успешно.
Харуки Сатоми, генеральный директор Sega, подчеркнул, что в условиях быстрорастущего игрового рынка мобильные игры обладают огромным потенциалом, и приобретение Rovio представляет собой стратегический шаг компании в этой области. Ранее появлялась информация о том, что Sega была готова заплатить за Rovio до $1 млрд, но официальной информации об этом не поступало.
Rovio Entertainment, изначально получившая широкую известность с выпуском игры Angry Birds в 2009 году, столкнулась с падением популярности в 2014 году. Компания также экранизировала свою игру, выпустив два фильма, однако в настоящее время большая часть доходов Rovio связана с франшизой Angry Birds.
Сделка с Sega может повлиять на дальнейшие игровые разработки Rovio, а также на общую динамику игровой индустрии.