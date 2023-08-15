Компания Ayn представила новую портативную игровую консоль Odin 2, оснащенную мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2

Компания Ayn представила новую портативную игровую консоль Odin 2, оснащенную чипом Snapdragon 8 Gen 2. Этот анонс приходит в свете растущей популярности портативных игровых устройств, таких как Steam Deck и ASUS ROG Ally.

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Консоль поступает в продажу по начальной цене в $299 и предлагает несколько вариантов конфигураций: 8GB+256GB, 12GB+256GB и 16GB+512GB, чтобы удовлетворить разные предпочтения пользователей. По предварительной информации, устройство будет обладать 6-дюймовым экраном.

В сравнении с портативными консолями на базе процессоров AMD или Intel и под управлением Windows, новая Odin 2 от Ayn выделяется своей бюджетной ценой. Ее доступность, в сочетании с мощными характеристиками, делает эту консоль конкурентоспособным выбором на рынке. Однако более подробные сведения о конфигурации и датах выпуска пока не раскрыты.

В качестве справки, ранее выпущенная серия Odin от Ayn, запущенная в 2021 году, включала в себя модели Odin Pro, Odin Base и Odin Lite.

Модель Odin Pro, работавшая на чипе Snapdragon 845, предлагалась в вариантах 8GB+128GB и 8GB+256GB. Она была оснащена аккумулятором на 6600mAh, портами USB-C и HDMI для вывода видеосигнала, поддержкой WiFi-5 и 5.98-дюймовым 60Hz LCD-дисплеем с разрешением 1920X1080. Устройство также имело два динамика, возможность расширения через TF-карты и другие функции.

По мере инновационного развития своей серии Odin, Ayn с интеграцией чипа Snapdragon 8 Gen 2 в Odin 2 и ее выгодной стартовой ценой обещает привлечь внимание геймеров, ищущих качественные игровые возможности по доступной цене.