По данным информационного портала Das Erste, канцлер Германии Олаф Шольц намеревается утвердить сделку по поставке Украине крылатых ракет Taurus, однако с условием снижения их дальности действия.

Недавние новости о возможной поставке немецких крылатых ракет Taurus в Украину вызвали не только бурю эмоций, но и необычное сравнение со спортом. Посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил свое мнение по поводу ограничения дальности действия данных ракет, сравнив это решение с ситуацией, когда футболистам запрещено выходить на половину поля соперника или даже выполнить пенальти. Это высказывание внесло свою изюминку в сложную обстановку вокруг потенциальной сделки, вызвав массу обсуждений.

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По данным информационного портала Das Erste, канцлер Германии Олаф Шольц намеревается утвердить сделку по поставке Украине крылатых ракет Taurus, однако с условием снижения их дальности действия. Такой шаг позволит исключить возможность использования данных ракет на территории России.

В ответ на это, посол Украины Алексей Макеев опубликовал пост в Twitter, в котором привел аналогию с футболом. Он заявил, что "ограничение дальности Taurus технически равносильно запрету футболистам сборной страны выходить на половину поля соперника или выполнять пенальти". Это необычное и неожиданное сравнение подняло температуру обсуждений и добавило нотку нестандартности в дипломатический диалог.

Решение Германии о возможной поставке ракет с ограничением их дальности вызвало волну критики и обсуждений в различных социальных сетях. Пользователи интернета активно комментируют данную аналогию, выражая свои мнения по этому поводу.