Российский МИД высказывает обеспокоенность по поводу действий Microsoft, усиливающих кибероборону Украины

Корпорация Microsoft столкнулась с резкой критикой со стороны российского МИДа из-за ее активной роли в укреплении киберзащиты Украины. Заместитель министра иностранных дел России, Михаил Галузин, заявил, что Microsoft не только активно поддерживает Киев в кибервопросах, но и обвиняет Россию в целенаправленных атаках на украинские интернет-ресурсы.

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По словам Галузина, такие обвинения предъявляются без конкретных доказательств. Он выразил опасение по поводу двойных стандартов, утверждая, что в то время как Microsoft активно указывает на предполагаемые киберпреступления со стороны России, компания преднамеренно игнорирует и замалчивает атаки на критически важные российские инфраструктурные объекты.

Эта критика со стороны российского правительства пришла вскоре после объявления Microsoft о прекращении поддержки одной из своих популярных операционных систем — Windows 7. Этот шаг может повлиять на множество российских организаций и частных пользователей, которые до сих пор используют эту версию операционной системы.

Эксперты выразили опасения, что прекращение поддержки может усилить уязвимость пользователей к потенциальным киберугрозам, особенно учитывая текущую политическую обстановку и обострение отношений между Microsoft и российским правительством.